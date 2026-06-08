La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ofrecieron un balance conjunto al cierre de la segunda vuelta presidencial. Durante la exposición, el presidente de la ONPE, Bernardo Pachas y el titular del JNE, Roberto Burneo defendieron la limpieza del proceso y descartaron las acusaciones de fraude que circularon durante la jornada.

Los titulares de ambas instituciones resaltaron que el desarrollo de los comicios se mantuvo dentro de los márgenes previstos. Asimismo, remarcaron que el sistema funcionó con las medidas de seguridad establecidas para este tipo de elección.

El pronunciamiento se produjo al finalizar la votación de este domingo. En ese contexto, los voceros institucionales respondieron a los cuestionamientos que surgieron durante el proceso.





¿Qué dijeron sobre las acusaciones de fraude?

El presidente del JNE rechazó de forma directa la versión de un supuesto fraude. Con ello, descartó las especulaciones difundidas no solo sobre esta segunda vuelta, sino también sobre la primera.

“Negamos rotundamente la narrativa de fraude, no solo en la segunda vuelta, si no también en la primera vuelta”, indicó Burneo.

Desde la ONPE también se respondió a los señalamientos planteados durante la jornada. La institución sostuvo que las críticas no constituyen una prueba suficiente para afirmar que hubo irregularidades. El jefe interino de la entidad explicó que el rechazo no se basa en percepciones, sino en la ausencia de sustento verificable.

“Nosotros siempre decimos, no hemos hecho fraude. Que no nos guste una persona, que no nos guste una frase, no quiere decir que sea un delincuente o que haya cometido fraude. Eso no es este argumento sólido para decir que alguien ha cometido fraude”, expresó Pachas.

Ambas entidades coincidieron en que el proceso electoral contó con mecanismos de control y supervisión. También insistieron en que la jornada debe ser leída dentro del marco técnico y legal que rige las elecciones.

¿Cómo avanzan los resultados de la segunda vuelta?





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