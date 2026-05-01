En un operativo inopinado realizado en un local de la av. 28 de Julio y otro que funciona por la Plaza de Armas del distrito de Grocio Prado, se detectó carne de pollo en mal estado, latas de leche chancadas, entre otras observaciones. Los integrantes de la Unidad de Comercialización y Vigilancia Sanitaria estuvieron a cargo de la inspección a los negocios que pertenecen a una misma cadena de tiendas.

Observaciones sanitarias

Los inspectores del municipio grociopradino como parte de las acciones de fiscalización por la salud de la población ingresaron a los establecimientos, encontrando pechuga de pollo con color pálido, de textura pegajosa, que estaba en una caja de cartón abierta, sin protección, ni fecha de ingreso y vencimiento. Además, había latas de lácteo dañadas, que podrían afectar la calidad del producto, expendido al público.

Otra de las observaciones fue por la presencia de paltas en aparente estado de descomposición. Así como la ubicación de extintores en áreas de almacenamiento no visibles, al estar obstruidos por productos. Los inspectores exhortan a los comerciantes cumplir con las normas sanitarias vigentes y a la población estar atenta a la calidad y estado del producto que adquieren. De otro lado, los vecinos solicitan que la inspección se replique en otros locales.

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