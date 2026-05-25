La figura del gerente distante y reservado viene perdiendo espacio frente a un nuevo perfil de liderazgo más cercano, visible y auténtico.

En el mercado peruano, cada vez más CEOs y directivos empresariales utilizan plataformas digitales para compartir experiencias personales, reflexiones profesionales y aprendizajes relacionados con la gestión empresarial.

Según especialistas, esta tendencia responde principalmente a los cambios en las expectativas laborales de las nuevas generaciones, especialmente de la Generación Z.

La marca personal del CEO influye en la reputación empresarial

María Suquilanda, CEO y directora comercial de MS Prospección Inteligente, explicó que la marca personal de los líderes empresariales impacta directamente en la percepción de las compañías.

“El talento joven ya no busca solamente un buen sueldo. Quiere trabajar con líderes humanos, transparentes y coherentes con sus valores”, sostuvo.

La especialista indicó que mostrar cercanía y autenticidad fortalece tanto la reputación corporativa como la conexión con trabajadores y clientes.

LinkedIn cambia la forma de construir liderazgo

Durante años, muchos ejecutivos optaban por mantener un perfil bajo y limitar su exposición pública.

Sin embargo, el crecimiento de plataformas como LinkedIn ha impulsado una nueva dinámica de comunicación empresarial.

Actualmente, los líderes que comparten experiencias reales, desafíos profesionales e incluso errores generan mayor credibilidad y engagement dentro y fuera de sus organizaciones.

“Las personas quieren saber quién está detrás de una marca”, señaló Suquilanda.

La Generación Z prioriza líderes accesibles

Uno de los principales retos de las empresas peruanas es atraer y retener talento joven.

Especialistas sostienen que la Generación Z valora ambientes laborales flexibles, culturas transparentes y líderes visibles.

En este escenario, la presencia pública del CEO se convierte en una herramienta clave para fortalecer el employer branding y conectar con nuevos profesionales.

Recomendaciones para construir una marca personal auténtica

María Suquilanda compartió algunas recomendaciones para ejecutivos interesados en fortalecer su presencia profesional:

1. Compartir experiencias reales

Hablar sobre aprendizajes, errores y desafíos vinculados al liderazgo.

2. Mostrar la cultura organizacional

Dar visibilidad al trabajo de los equipos y al ambiente interno de la empresa.

3. Comunicar con lenguaje cercano

Explicar procesos de innovación y transformación de manera accesible.

4. Mantener presencia activa en LinkedIn

Publicar contenido de valor y participar en conversaciones relevantes.

5. Priorizar propósito y valores

No centrar la comunicación únicamente en resultados financieros.

La confianza corporativa gana relevancia

La especialista afirmó que la reputación empresarial ya no depende únicamente de campañas publicitarias o comunicados institucionales.

“Las empresas más admiradas son aquellas donde el liderazgo tiene voz propia y genera conversación”, concluyó.