La Universidad Nacional Mayor de San Marcos anunció el inicio de un proceso de diálogo con el objetivo de atender la situación interna que atraviesa la casa de estudios. La medida busca abrir un espacio de conversación para encaminar la continuidad de las actividades académicas y administrativas.

La reunión está programada para iniciar desde el lunes 25 de mayo y contará con la participación de distintos actores institucionales. La universidad comunicó que la intención es generar condiciones que permitan abordar los problemas existentes en el campus.

La UNMSM informa que este lunes 25 de mayo se iniciará una mesa de diálogo con participación de la Defensoría del Pueblo en el Centro Cultural de San Marcos, con el objetivo de contribuir al restablecimiento de las actividades académicas y administrativas en beneficio de la… pic.twitter.com/sYpQ87Okvg — Universidad Nacional Mayor de San Marcos (@UNMSM_) May 25, 2026





Defensoría del Pueblo también participará

La universidad informó que se solicitó la intervención de la Defensoría del Pueblo para acompañar el desarrollo del diálogo. Esta entidad tendrá el rol de facilitar la comunicación entre las partes involucradas.

El espacio donde se desarrollarán las reuniones será el Centro Cultural de San Marcos, ubicado en la Casona. Allí se abordarán los puntos vinculados a la situación que motivó la convocatoria.

¿A qué acuerdos llegó la Asamblea Universitaria?

En una sesión realizada el 22 de mayo, la Asamblea Universitaria aprobó la aceptación de la renuncia del Comité Electoral. La decisión se adoptó en el marco de las medidas para reorganizar los procesos internos de la institución.

Con esta resolución, se prevé la conformación de un nuevo comité encargado de conducir las próximas elecciones. Este grupo tendrá la responsabilidad de garantizar la continuidad del proceso eleccionario dentro de la universidad.

La universidad señaló que la nueva instancia electoral será convocada en los próximos días. Su función principal será conducir un proceso que asegure la participación de la comunidad universitaria.

Mientras tanto, las autoridades buscan restablecer el desarrollo regular de las actividades académicas. El diálogo instalado forma parte de las acciones para encaminar la normalización dentro de la institución.