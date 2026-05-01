En el marco de los 200 años de vínculos diplomáticos, el embajador del Perú en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, sostuvo que la relación bilateral atraviesa una etapa favorable y con mayor presencia peruana en Washington.

Según indicó, este momento marca un punto destacado en la historia compartida entre ambos países.

El diplomático señaló que el enfoque actual no solo está en revisar lo avanzado, sino en proyectar nuevas metas conjuntas.

En ese contexto, destacó que el Perú ha consolidado compromisos en áreas como comercio, inversiones, economía, defensa y seguridad, especialmente frente a desafíos como el crimen transnacional.

Ferrero también consideró que el país se posiciona como un socio clave para Estados Unidos debido a su ubicación estratégica y sus recursos. “El Perú fue centro del imperio incaico, fue centro del imperio español en América Latina y hoy día en esa ubicación geográfica central, logística en América del Sur, también nos coloca en un lugar expectante porque nos estamos convirtiendo en un hub logístico portuario continental”, indicó.

Asimismo, recordó que entre 2005 y 2006 se concretó el Tratado de Libre Comercio, lo que fortaleció el intercambio comercial.

“En ese momento la relación con Estados Unidos toma otro aire, el Perú se convierte en un socio comercial importante y en términos concretos, por ejemplo, el Perú ya es hoy día el principal exportador de arándanos, pero no solo arándanos, tenemos también paltas, uvas, cebollas, tenemos una serie de productos agrícolas”, enfatizó.

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