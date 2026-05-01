El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, acudió a la Corte Superior de Justicia de Lima para interponer una acción de amparo contra el Jurado Nacional de Elecciones, luego de que se descartara la realización de elecciones complementarias en la capital tras la jornada del 12 de abril.

La autoridad municipal indicó que la medida busca resguardar el derecho de participación política de cerca de un millón de limeños, al considerar que la decisión del organismo electoral no toma en cuenta las irregularidades registradas durante el proceso.

Entre los argumentos expuestos, se mencionan fallas en la logística electoral que impidieron el funcionamiento de más de 200 mesas de sufragio, lo que dejó a numerosos ciudadanos sin posibilidad de emitir su voto, principalmente en distritos de Lima Sur.

En su demanda, Reggiardo sostiene que se han vulnerado principios como la razonabilidad y la proporcionalidad, además de afectar la “confianza legítima” en el sistema democrático, al señalar problemas como la falta de apertura de locales de votación y la desaparición de actas durante los comicios.

Cumpliendo con mi palabra, he interpuesto ante la @CSJdeLima, una acción de amparo contra el acuerdo del Pleno del @JNE_Peru, que declaró inviable las elecciones complementarias en Lima, por cuanto vulnera el derecho de participación política y sufragio de 1 millón de limeños pic.twitter.com/Sy87j8DsZo — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) April 30, 2026

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