Durantela mesa de trabajo por la Nueva Carretera Central (NCC), el nuevo predictamen presentado por la Comisión de Transportes del Congreso sobre la construcción de la importante vía de cuatro carriles, no recoge los puntos escenciales del proyecto de Ley 14089, de autoría del Congresista Edgard Reymundo, ni tampoco del proyecto de Ley 14141 promovido por el Comité Multisectorial, pese a que ambos buscan aseguran el financiamiento sostenido, la modalidad y ejecución de este megaproyecto.

sezgado. Esta comisión, de manera sesgada, viene priorizando el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que no recoge las propuestas de endeudamiento público mediante la emisión de bonos soberanos y/o de fideicomiso, que sustentan técnicamente los proyectos antes señalados. La Comisión de Transportes estableció que no acogerá lo planteado por ambos proyectos, emitiendo un dictamen que resultaría solo de carácter declarativo.

Por ello, el congresista Edgard Reymundo hizo un llamado a la población de la Macrorregión Centro a estar alertas y vigilantes sobre la narrativa que se pretende imponer desde el Congreso sobre un proyecto tan importante para el centro del país. Aeguró que, en el próximo debate de la Comisión insistirá en que la ejecución de esta obra cuente con el financiamiento real y sostenible que asegure su culminación.

presupuesto. Durante el desarrollo de esta mesa de trabajo, funcionarios de Provías Nacional, dieron a conocer que hace más de un mes, han solicitado al MEF, la aprobación del crédito suplementario para el financiamiento de mayores gastos asociados a la ejecución de la NCC; sin embargo, a la fecha, no existe respuesta alguna de esta entidad, pese a que el 20 de febrero, en Palacio de Gobierno, acordaron priorizar para este año 590 millones de soles para permitir el inicio de ejecución del primer tramo que corresponde al túnel Pariachi.