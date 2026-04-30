La congresista Norma Yarrow, de la bancada de Renovación Popular, criticó a los partidos políticos que participaron en las Elecciones Generales 2026, por la falta de un pronunciamiento respecto a las irregularidades en el desarrollo del proceso electoral.

“Me avergüenza ver cómo otros partidos no levantan la voz” , dijo a la prensa.

Norma Yarrow cuestionó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), al denunciar presuntas irregularidades en los comicios del último 12 de abril, afectando el derecho al voto de miles de ciudadanos.

La legisladora sostuvo que existe una vulneración del artículo 31 de la Constitución, el cual garantiza el ejercicio del sufragio libre; y aseguró que su demanda no responde a intereses partidarios, sino a la defensa de los derechos ciudadanos.

“No levantamos la voz por un derecho que haya perdido Renovación Popular, sino por un derecho que han perdido miles de peruanos al no poder ejercer su voto libremente”, subrayó.

Además, Norma Yarrow calificó como una “confesión” el pronunciamiento del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, al considerar que en dicho documento se reconocen inconsistencias en el proceso electoral.

A decir de la parlamentaria, dichas declaraciones evidenciarían la existencia de fallas que urgen que se investiguen, y señaló que podría existir un presunto “boicot”. “Esto va a caer por su propio peso”, incidió.