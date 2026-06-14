Operativo judicial cerca de colegio genera pánico y obliga a suspender clases en Huánuco

Efectivos de la Sección de Emergencia (SECEME) de Huánuco desarticularon una presunta banda criminal denominada “Los Coyotes de Santa María del Huallaga” y detuvieron a dos de sus supuestos integrantes, identificados como Ricardo H.M.T. (52) y Danni Y.N.M. (42), por su presunta participación en el delito de estafa agravada.

La intervención policial se realizó el último miércoles en las inmediaciones de la cuadra 11 del jirón 28 de Julio, a la altura de la Notaría Corina López, en la ciudad de Huánuco. La acción se produjo luego de que un ciudadano denunciara haber sido víctima de una presunta estafa vinculada a la compra de un vehículo ofertado a través de la plataforma Marketplace de Facebook.

Según las primeras investigaciones, el agraviado tomó contacto con una mujer que se presentó como intermediaria de la venta. Esta coordinó la transacción y una reunión con el supuesto propietario del vehículo, identificado como Ricardo H.M.T., quien se encontraba acompañado de Danni Y.N.M. Posteriormente, las partes fueron a una notaría con el fin de formalizar la transferencia de la unidad vehicular.

CONFIADO, DEPOSITÓ 43 MIL SOLES

Confiando en la operación, el comprador realizó transferencias bancarias por un total de 43 mil soles (S/ 43 000) a una cuenta proporcionada por la presunta intermediaria. Sin embargo, tras efectuarse los depósitos, la mujer dejó de responder las llamadas y mensajes, sin confirmar la recepción del dinero.

Asimismo, el supuesto propietario del vehículo manifestó no conocer a la intermediaria y se negó a entregar la unidad, situación que despertó las sospechas del agraviado y motivó la inmediata intervención de la Policía.

Los detenidos fueron trasladados a la dependencia policial para continuar con las diligencias e investigaciones por el presunto delito contra el patrimonio, en la modalidad de estafa agravada, en coordinación con el representante del Ministerio Público.