Congresistas presentaron una moción de interpelación contra el ministro de Defensa, Amadeo Flores, a fin que brinde explicaciones ante el Pleno del Congreso por la muerte de cinco ciudadanos en la localidad de Colcabamba, en la región Huancavelica.

La iniciativa de los legisladores Alfredo Pariona y Jaime Quito, logró reunir un total de 24 firmas de congresistas de distintas bancadas, lográndose formalizar el pedido.

Su sumaron a la moción de interpelación en contra del titular del sector Defensa Susel Paredes, María del Carmen Alva, Katy Ugarte, Wilson Quispe y Guido Bellido, entre otros legisladores que también suscribieron el documento.

En declaraciones a Canal N, el parlamentario Alfredo Pariona subrayó que la interpelación tiene el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la intervención de las fuerzas del orden en Colcabamba.

Como se sabe, la versión oficial señala que los efectivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional habrían enfrentado a un grupo organizado; sin embargo, el legislador cuestionó esta versión al señalar que no se reportaron heridos en el lado de los agentes.

Además, Alfredo Pariona agregó que no se habría encontrado armamento ni elementos que vinculen a las víctimas con actividades ilícitas.

“En la parte de las Fuerzas Armadas no tenemos ni un solo herido, pero sí hay cinco ciudadanos fallecidos plenamente identificados”, incidió el congresista.

Según versiones de pobladores, las víctimas no estaban armadas ni transportaban droga, y los militares habrían intervenido vestidos de civil.

Además, se mencionaron testimonios contradictorios, incluido el de un sobreviviente que se retractó tras denunciar presuntas amenazas. “Hay un sobreviviente que ha manifestado que ha sido forzado para autoinculparse, por eso creemos que esto debe aclararse. Ahora se ha conocido que se han puesto en libertad a los (agentes) intervenidos, lo cual ha generado rechazo por parte de la población”, señaló.