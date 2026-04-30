“Lamentables esas declaraciones, las rechazamos totalmente. Que en este siglo alguien pueda pronunciarse de esa manera es inaudito, y más siendo presidente de la República, que tiene que ser prudente y nos representa a todos”.

Con estas palabras, la congresista María del Carmen Alva Prieto, integrante del Congreso de la República del Perú, cuestionó las recientes declaraciones del presidente José Balcázar, las cuales generaron polémica por su referencia a la comunidad judía.

La parlamentaria indicó que las expresiones del jefe de Estado han generado preocupación dentro del Parlamento y no descartó respaldar una eventual moción de censura.

Advierten posibles efectos en relaciones exteriores

Alva advirtió que este tipo de pronunciamientos podrían generar consecuencias en la política exterior del país, particularmente en las relaciones con Israel y Alemania, así como con la comunidad israelita.

La legisladora señaló que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú deberá asumir un rol clave frente a esta situación y evaluar las implicancias diplomáticas.

“Es innecesario tener ahora estos problemas tanto con Israel como con Alemania y con la comunidad israelita”, afirmó.

Congreso evaluará medidas políticas

En medio de la controversia, la congresista sostuvo que el Congreso analizará las acciones a seguir, incluyendo la posibilidad de respaldar una moción de censura contra el mandatario.

Sus declaraciones se suman a otras voces dentro del Parlamento que han cuestionado el comportamiento del jefe de Estado tras sus expresiones.

Asimismo, Alva criticó el desempeño del presidente al señalar que sus declaraciones evidenciarían una desconexión con la realidad.

“La verdad que se capta de que lee mucho, que es muy culto, pero creo que está en la calle, no sabe nada”, expresó.