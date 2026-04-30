La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aprobó su Plan de Estrategia Publicitaria 2026, con el fin de informar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la segunda vuelta presidencial del 7 de junio de 2026.

La resolución N° 000069-2026-JN/ONPE, publicada hoy en el diario El Peruano, establece acciones de comunicación para difundir información clave del proceso electoral.

El plan incluye el uso de medios masivos y alternativos para que los ciudadanos conozcan la fecha de votación, horarios y locales de sufragio asignados . Además, busca promover un voto consciente y responsable, así como el respeto a los resultados.

La estrategia destaca la plataforma oficial de consulta electoral de la ONPE, que será reactivada próximamente. También incentivará la participación de los miembros de mesa -los mismos del 12 de abril-, recordándoles sus funciones y la compensación económica por su labor.

Se informó que la Gerencia de Información y Educación Electoral del ente coordinará y supervisará el cumplimiento del plan.