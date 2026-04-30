El Poder Judicial evalúa hoy jueves 30 de abril, desde las 11:00 horas, el pedido de impedimento de salida del país por 18 meses contra Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La medida también alcanza a otros seis funcionario s por presunta colusión agravada en las elecciones generales del 12 de abril.

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La audiencia se realiza de manera virtual, según la resolución judicial. Como se sabe, las irregularidades logísticas retrasaron la instalación de mesas de sufragio en varias zonas de Lima, lo que desató la investigación.

Tercer pasaporte

En la víspera, se conoció que la Fiscalía de Delitos de Corrupción de Lima halló un tercer pasaporte peruano a nombre de Piero Corvetto durante el allanamiento a su vivienda realizado el 24 de abril. El documento tiene vigencia hasta el 10 de agosto de 2026.

Piero Corvetto ya había entregado previamente dos pasaportes: uno peruano y otro italiano. Este nuevo hallazgo será clave para que el Ministerio Público sustente su pedido ante el juez, según reportó RPP.

Los otros investigados son José Samamé, Juan Phang, Juan Alvarado, Hilda Otoya, William García y Lilia Flores. Todos enfrentan cargos por colusión agravada.

El caso apunta a un direccionamiento en el contrato con Servicios Generales G Málaga S.A.C., encargada del despliegue electoral. Como se sabe, tras la renuncia de Piero Corvetto -aceptada por la Junta Nacional de Justicia-, el Poder Judicial rechazó la detención preliminar, aunque permanece como investigado.

Al respecto, a través de su cuenta en “X”, el Estudio Arbizu & Gamarra informó que asumió la defensa legal de Piero Corvetto.

Informamos que hemos asumido la defensa legal de Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), convencidos de la necesidad de que toda investigación se conduzca con estricto respeto al debido proceso, a la objetividad y a las garantías… — Estudio Arbizu & Gamarra (@ArbizuGamarra) April 29, 2026