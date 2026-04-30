La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) expresó su preocupación por irregularidades y deficiencias registradas en la instalación de mesas de votación en diversas zonas del país, las cuales podrían afectar el ejercicio del derecho al sufragio.

Según el pronunciamiento emitido el 30 de abril de 2026, el gremio destacó que la legitimidad de las autoridades se sustenta en procesos electorales libres y transparentes, tal como establece la Constitución Política del Perú.

Solicitan auditoría independiente de los sistemas electorales

En su comunicado, la CONFIEP solicitó a las autoridades electorales y a instituciones como la Contraloría General de la República del Perú, la Defensoría del Pueblo del Perú y el Ministerio Público del Perú adoptar medidas concretas para garantizar la transparencia del proceso.

Entre las principales acciones solicitadas destacan:

Garantizar máxima transparencia en la revisión y resolución de actas impugnadas pendientes de contabilización. Realizar una auditoría independiente de los sistemas informáticos electorales. Informar con claridad y oportunidad las medidas que se implementarán para asegurar una segunda vuelta con plenas garantías. Comunicar oportunamente los hitos del proceso electoral, asegurando el cumplimiento de las fechas establecidas.

Gremio pide reforzar confianza ciudadana en el sistema electoral

El gremio empresarial señaló que es indispensable que las instituciones electorales refuercen la confianza de la ciudadanía mediante procesos transparentes y verificables.

Asimismo, subrayó que la eventual segunda vuelta debe desarrollarse con orden, claridad y respeto al Estado de derecho, a fin de asegurar la legitimidad democrática y evitar cuestionamientos sobre los resultados.

Contexto: preocupación por legitimidad del proceso electoral

El pronunciamiento se produce en medio del conteo de actas y el análisis de observaciones electorales registradas en distintas regiones del país.

Para la Confiep, garantizar la transparencia en cada etapa del proceso no solo fortalece la institucionalidad democrática, sino que también contribuye a preservar la estabilidad política y económica del país.