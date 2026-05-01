Los fans de la franquicia de Saint Seiya o Caballeros del Zodiaco, están contando las horas para la participación de Mauren Mendo, cantante del intro latino de este anime, así como Javier Rivero, quien le dio la voz a Saga de Géminis, en el concierto sinfónico que se realizará este 2 de mayo en el teatro municipal de Arequipa, desde las 16:00 horas.

Ambos artistas se presentaron en conferencia de prensa en la Ciudad Blanca, junto a “Jorge de Pegaso”, quienes dieron detalles de “Sinfoni of Zodiac”, presentación que estará acompañada de un grupo de músicos que interpretarán las canciones y pistas de este popular anime que cumple 40 años.

“Estoy muy contento de estar en Arequipa, es emocionante ser parte de esta franquicia que tienes millones de fans en todo el mundo, desde hace muchos años, estamos seguro que este concierto tendrá todo el poder que necesitan los fans”, dijo brevemente Mauren Mendo quien interpretó unas estrofas de la popular canción de la serie japonesa.

El trio de personajes estuvo en Arequipa, y no solo en la ciudad, también visitaron el Cañón del Colca, quedándose maravillados por la belleza natural de esta región.

Javier Rivero lanzó la invitación a todas las personas a ser parte de este concierto, único en su serie pues se tendrá la participación de músicos clásicos para interpretar todas las melodías de la serie, desde la saga de “Las doce casas” hasta “hades”.