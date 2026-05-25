La Línea 1 del Metro de Lima informó este domingo que las estaciones Miguel Grau, El Ángel y Presbítero Maestro retomaron sus operaciones habituales luego de permanecer cerradas durante varias horas. Con ello, la circulación de los trenes volvió a desarrollarse con normalidad en toda la red ferroviaria.

La suspensión del servicio en los 3 puntos afectó el desplazamiento de los usuarios durante gran parte de la tarde. La empresa concesionaria comunicó que la medida respondió a una emergencia registrada en la vía férrea, lo que obligó a activar los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de situaciones.





Cierre se prolongó por siete horas

De acuerdo con la información difundida por la Línea 1, la interrupción se originó por el ingreso de una persona al área destinada al tránsito de los trenes. La restricción operativa se extendió por aproximadamente siete horas. Durante ese periodo, el servicio funcionó de manera parcial en dos tramos de la red.

Por el lado sur, los trenes circularon únicamente entre las estaciones Villa El Salvador y Gamarra. En el sector norte, el recorrido estuvo habilitado desde Bayóvar hasta Caja de Agua.

Mientras permanecían suspendidas las operaciones en las estaciones afectadas, la empresa recomendó a los pasajeros emplear otros medios de transporte para completar sus desplazamientos. La medida buscó reducir los inconvenientes generados por la interrupción temporal del servicio.

La situación también requirió la intervención de efectivos de la Policía Nacional. Agentes policiales acudieron a la estación Miguel Grau para realizar las diligencias e investigaciones relacionadas con el incidente.

Tras culminar las acciones de atención y verificación en la zona afectada, la empresa autorizó la reapertura de las estaciones cerradas. Con ello, los trenes retomaron sus recorridos habituales y se restableció la operación completa de la Línea 1 del Metro de Lima.

La concesionaria comunicó el restablecimiento del servicio a través de un pronunciamiento difundido durante la noche. Desde entonces, los usuarios pueden utilizar nuevamente todas las estaciones de la red sin restricciones.