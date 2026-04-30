El canciller Carlos Pareja afirmó que la polémica por las declaraciones del presidente de la República, José María Balcázar, sobre el Holocausto “está totalmente superada”.

El ministro de Relaciones Exteriores explicó que el mandatario lamentó la interpretación errónea de sus palabras, condenó el genocidio nazi y expresó solidaridad con las víctimas judías .

Indicó que tras coordinaciones con el embajador israelí y la comunidad judía local, las relaciones diplomáticas con Israel permanecen intactas.

“Creo que este tema está totalmente superado. He hablado con el embajador de Israel, he hablado con el director de la comunidad judía y ellos dan por superado con este comunicado de Palacio y con mi llamada”, refirió a la prensa.

Como se sabe, Presidencia de la República emitió un comunicado en torno a las declaraciones del jefe de Estado, José María Balcázar, formuladas con ocasión del 138 aniversario de creación de la Cámara de Comercio de Lima.

En el documento se lee: “En atención a lo solicitado respecto de las declaraciones del señor presidente de la República, José María Balcázar, que fueron formuladas en ocasión del 138° aniversario de la creación de la Cámara de Comercio de Lima, se refirieron al libro `Los enemigos del Comercio`, del autor Antonio Escohotado y reflejan la opinión del escritor sobre el desarrollo comercial y económico europeo, es preciso indicar lo siguiente:

“El señor presidente de la república lamenta que dichas declaraciones hayan generado una percepción equívoca sobre el pueblo judío en el marco del inicio de la II Guerra Mundial”, precisa el comunicado.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú informa a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/8v2pTlZapc — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) April 30, 2026

Aviones F-16

Asimismo, Carlos Pareja confirmó la adquisición de 12 aviones de combate F-16, con contratos ya firmados y el primer pago transferido. La negociación, iniciada en gestiones anteriores, prevé entregas entre 2029 y 2030, seguida de un segundo lote hacia 2034-2035.

Calificó el proceso como “finiquitado” y de política de Estado sostenida.

Diálogo con EE.UU.

En reunión con el embajador estadounidense, se discutieron temas comerciales como aranceles al cobre peruano, defendiendo el TLC de 2009.

Finalmente, el canciller advirtió a los jóvenes peruanos sobre ofertas laborales engañosas en el extranjero. Agregó que el Gobierno está monitoreando casos vía canales diplomáticos.