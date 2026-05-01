El acceso al santuario de Charcani, en el distrito de Cayma, será restringido durante la festividad de la Virgen de Chapi como parte del plan operativo para ordenar el traslado de miles de fieles. Las autoridades dispusieron que solo unidades del transporte público acreditadas podrán ingresar, mientras que los vehículos particulares no tendrán acceso.

El encargado de la Subgerencia de Seguridad Vial, Transporte y Comercialización de la Municipalidad Distrital de Cayma, Fidel Huamani Corimanya, informó que se habilitó un total de 40 vehículos tipo M3 para el traslado de pasajeros. “Solamente ingresan los vehículos con autorización (…) el transporte particular no va a poder ingresar”, precisó.

TRANSPORTE PÚBLICO

Detalló que el ingreso vehicular se realizará por la quinta cuadra de la avenida Miguel Grau, a la altura de la comisaría de Acequia Alta, en un tramo asfaltado seguido de un corto trayecto de trocha. En tanto, la salida se efectuará por una vía alterna no asfaltada en la octava cuadra de la avenida Arequipa que conecta con la zona del coliseo Francisco Bolognesi, a fin de evitar congestión en un solo punto.

El funcionario indicó que el horario de ingreso de unidades será desde las 5:00 de la mañana hasta las 20:00 horas, recomendando a los asistentes tomar previsiones debido a las condiciones del terreno en algunos tramos.

Asimismo, se informó que a lo largo de la ruta se autorizaron 158 comerciantes, quienes se ubicarán desde la parte alta hasta el sector de Charcani para ofrecer diversos productos a los peregrinos durante la jornada.

Para el día central (1 de mayo), las misas comenzarán desde las 7:00 de la mañana y se realizarán cada hora hasta el mediodía, cuando se desarrollará la ceremonia principal. Posteriormente, a las 15:00 horas se llevará a cabo la procesión y a las 16:00 horas la última misa del día.