“Él es un compañero, un amigo”, “No hay una alianza formal” y “Podría considerarse un aliado electoral”. Así se refieren ahora los dirigentes de Juntos por el Perú (JP) y Roberto Sánchez, candidato presidencial del partido, al ser consultados por la presencia de Antauro Humala en la campaña.

Por su parte, Humala asegura que su relación con Sánchez “es una coalición, pero en los hechos se puede entender como una alianza política”.

Sin embargo, los hechos cuentan otra historia. El condenado por el asesinato de policías durante el denominado “Andahuaylazo” ha participado en, al menos, 18 actividades vinculadas a la agrupación política.

Y aunque ahora intenten tomar distancia de cara a una eventual segunda vuelta, el líder etnocacerista no parece estar dispuesto a replegarse, porque mantiene su agenda y continuará respaldando a Juntos por el Perú.

Las veces en que Antauro Humala participó en eventos al lado de Juntos por el Perú. (Infografía: Diario Correo)

INICIOS

La coalición que ahora niega JP con Antauro Humala no inició hace unos meses, sino mucho antes, en julio de 2024, cuando Sánchez asistió a un evento por el cumpleaños del líder etnocacerista.

Aunque la actividad tenía como finalidad celebrar el onomástico de Antauro, también inició una cercanía entre los representantes de izquierda que ya estaban en conversaciones desde antes, pero la coaliación tomaría más fuerza en setiembre de 2024, ¿cómo ocurrió?.

Primero debemos retroceder a agosto de 2022, tiempo en que Antauro dejó el penal Ancón II luego de permanecer encerrado 17 años y siete meses por los delitos de rebelión, secuestro y homicidio calificado, condena que recibió por el asesinato de cuatro policías durante el levantamiento en 2005 en Apurímac.

Desde entonces, el exmayor del Ejército inició una campaña presidencial con su partido inscrito Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A.N.T.A.U.R.O.).

Este medio revisó que dio entrevistas, conferencias y mítines en las regiones de Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Callao, Cusco, Huancavelica, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Piura, Puno, Tacna, Tumbes y Ucayali.

AME4196. LIMA (PERÚ), 16/04/2026.- El candidato a la Presidencia de Perú por el partido Juntos por el Perú, Roberto Sánchez (d), observa una pantalla junto su nuevo vocero, el abogado Rey Mendoza, en una rueda de prensa este jueves, en Lima (Perú). Sánchez dijo que estarán pendientes de alguna manipulación por parte de López Aliaga o Keiko Fujimori. EFE/ John Reyes Mejía

Todo iba bien hasta que en agosto de 2024, cuando la Fiscalía pidió declarar ilegal el partido de Antauro, cerrar sus locales y cancelar su inscripción.

Esto debido a que durante sus actividades, Antauro emitía discursos en contra de la integridad de las personas (expresidentes) y la exclusión o persecución de personas por cualquier razón (comunidad LGTBIQ+ e inmigrantes).

Solo un mes antes de que la Corte Suprema declare ilegal el partido A.N.T.A.U.R.O., el líder etnocacerista realizó un evento denominado “Autopsia de la República Neoliberal y Nacimiento Nacionalista”. Uno de los expositores fue Roberto Sánchez.

En la pantalla no solo se presentó un banner con el nombre de los expositores, sino que de manera visible se mostró el logo de JP y la imagen de Antauro.

En dicho evento, Sánchez se refirió a Antauro como “líder del pueblo” y destacó que JP quería ser “su compañero de ruta”.

“Hoy tenemos que abrir las puertas del partido, de la casa, para construir ese proyecto. Y que nuestros mejores cuadros estén adelante y, si nos toca hermano dar un paso al costado, daremos ese paso, porque nuestro pueblo es superior”, afirmó.

Ese sería uno de los primeros acercamientos para la coaliación de JP - Antauro que ahora el partido de izquierda busca ocultar.

Estimada Sofía No puedo negar lo que no hay, ni reafirmar algo no suscrito. Mes de Julio 2025 es el plazo para establecer alianzas políticas.



Estamos sosteniendo diálogos democráticos con diferentes fuerzas políticas y líderes del movimiento popular social. Buscamos CONSENSOS https://t.co/0UqVczZH9t — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) July 2, 2024

En diciembre de ese año, Sánchez asistiría a la entrega de certificados de la Escuela de Formación Política de A.N.T.A.U.R.O., mientras que en enero de 2025, el candidato presidencial participó junto a Antauro Humala en el aniversario 20 del Andahuaylazo.

Otro dato no menor es que Antauro Humala participó en el cierre de campaña de Juntos por el Perú en la Plaza Dos de Mayo.

En el lugar estuvieron presentes simpatizantes del etcnocacerismo con banderas con el rostro de Antauro.

Luego de la intervención de candidatos al Senado de JP y antes de que Roberto Sánchez diera su discurso de cierre, Antauro hizo una breve intervención.

“Compatriotas un saludo nacionalista, un saludo velasquista y etnocacerista para el partido JP que ha tenido la sabiduría de juntar históricamente a las dos grandes corrientes que es la izquierda socialista y el nacionalismo velasquista. Este domingo (12 de abril) con el triunfo de Roberto Sánchez se abre una nueva etapa republica, una gran refundación y una Asamblea Constituyente”, manifestó.

Cuando ya se conocían los primeros resultados de la primera vuelta, JP convocó a una conferencia de prensa.

El candidato presidencial Roberto Sánchez estuvo acompañado por su equipo de campaña, entre ellos, Anahí Durand, Iber Maraví y otros, pero en la mesa también participó Humala Tasso.

Debido al radicalismo de Antauro, el partido JP tiene como estrategia apartarse de él para captar nuevos votos con miras a la segunda vuelta.

Sin embargo, Humala Tasso no quiere apartarse de la agrupación JP.

Por ejemplo, hoy participará en evento etnocacerista en el que se tiene previsto hablar de varios temas, entre ellos, las comisiones que se encargarán de la campaña de segunda vuelta de Juntos por el Perú.

Antauro Humala y Roberto Sánchez en actividad partidaria en setiembre de 2024. (Foto: Facebook Antauro Humala)

ANÁLISIS

Para José Tello, experto en temas electorales, el partido Juntos por el Perú se sirvió de Antauro Humala para obtener el voto radical.

“Recordemos que Antauro es el que grita, el que se descontrola, el que puede utilizar un discurso ilegal y pone el toque antisistema en campaña”, refirió.

En diálogo con Correo, el también exministro de Justicia remarcó que JP enfocó su campaña en el sur del Perú, en espacios donde hay un nivel de radicalismo más o menos considerable, por lo tanto, Antauro fue útil para esos fines.

“Mantenían a Antauro para esos fines, para tener una narrativa de alguien perseguido y es algo que encarna”, afirmó.

Sin embargo, Tello señaló que al pasar a segunda vuelta, Sánchez enfrenta ahora un rival (Keiko Fujimori) con el que necesita cambiar de estrategia.

“Este escenario es muy distinto al de primera vuelta, porque en ese espacio competía con fuerzas radicales, pero a estas alturas, Antauro no es funcionalmente útil para JP”, precisó.

“En primera vuelta decían ´vamos con él´, pero ahora lo ven como un lastre. Lo mismo decían de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, que en primera vuelta le decían ´adiós´, pero ahora le ofrecen ir a tomar un café. Usaron a Antauro como lo hacen con el castillismo, porque les sirve electoralmente”, sostuvo.