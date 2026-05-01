El secretario general del Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil de Mallares fue asesinado de más de cinco balazos por sicarios, mientras conversaba con su pareja y otros amigos, quienes presenciaron el crimen. Con este nuevo hecho de sangre, la región Piura ya suma 46 homicidios en lo que va del año, una cifra que mantiene en alerta a la ciudadanía.

El crimen ocurrió aproximadamente a las 9:30 de la noche del último martes, cuando el dirigente Elbert Cobeñas Díaz (58) se encontraba conversando en el parque del centro poblado La Golondrina, en el distrito de Marcavelica, cuando fue sorprendido por sus victimarios.

Uno de los atacantes descendió de una motocicleta y se dirigió directamente hacia el dirigente para descargarle más de cinco disparos. Los proyectiles impactaron en su pecho y brazo derecho, dejándolo gravemente herido.

El ataque desató el caos, debido a los gritos de auxilio de su pareja, amigos y el asombro de los vecinos que se encontraban en el parque y frontis de sus viviendas.

Aún con vida, el dirigente fue auxiliado por los vecinos y trasladado de urgencia al Hospital de Apoyo II-2 de la avenida Santa Rosa de Sullana, donde los médicos solo certificaron su deceso minutos después, debido a que los proyectiles le comprometieron órganos vitales.

Cobeñas, natural de Sullana, se había mudado hace unos años a La Golondrina.

Según sus familiares, la víctima no les mencionó haber recibido amenazas. Sin embargo, señalaron que el dirigente es recordado por defender los derechos laborales laborales de los obreros de su gremiot.

OTRO ATAQUE. Por otro lado, la mañana de ayer, un obrero resultó herido, luego de que sujetos en motocicleta lo atacaran a balazos en momento que se trasladaba por el asentamiento Eliane Karp, en el sector oeste de Sullana.

Se trata de Luigi Aguayo, quien pudo escapar del ataque, aunque resultó herido de bala en un brazo. Su estado de salud es estable y está fuera de peligro, según se pudo conocer.

GUERRA. Para el exjefe de la Divincri de Piura, comandante PNP en retiro, Alfonso Llanos, la disputa y hegemonía por el cobro de cupos en las obras, se ha convertido en una guerra sin control.

“Lo que ahorita se está viendo es una guerra abierta de bandas para controlar el territorio. Esa es una forma como una guerra abierta y frontal como si fuese el lejano oeste”, dijo Llanos.

Además, explicó que hay dirigentes que son asesinados porque no se someten a los pedidos de los delincuentes. “Hay dirigentes de construcción civil, donde muchos de ellos, se oponen a un pago de extorsión de estos sinvergüenzas. Y lo primero que hacen como modalidad, es primero matar y lograr el miedo, para que luego puedan hacer un pago extorsivo”, indicó.

Ante esto, pidió a la Policía hacer un frente de trabajo con las organizaciones de contrucción civil.