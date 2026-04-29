Efectivos policiales lograron la intervención y detención de L. A. R. G. (22), alias “Cara de Chancho”, quien sería el presunto autor material del asesinato de la médico gastroenteróloga pediatra Minnosska Pinto Lazo (37), ocurrido el 10 de abril del 2026.

La intervención se realizó al interior de un local ubicado en el AA.HH. Buenos Aires, donde el sujeto se encontraba en compañía de otras cuatro personas presuntamente vinculadas a la banda criminal “Los Mostros del Norte”, implicada en delitos de robo agravado, sicariato y tráfico ilícito de drogas.

Durante el operativo, al intervenido se le halló en posesión de un arma de fuego tipo pistola marca Taurus con serie erradicada, abastecida con 15 municiones de 9 mm, así como aproximadamente 500 gramos de marihuana.

El detenido y los intervenidos fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente, con conocimiento del Ministerio Público, para continuar con las diligencias del caso.

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