Desde este 28 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales comenzó el pago de S/ 165 a los ciudadanos que desempeñaron el cargo de miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026.

El monto corresponde al 3 % de una UIT y será entregado según la modalidad elegida previamente por cada beneficiario.

Quienes fueron sorteados y ejercieron la función, seleccionando depósito en cuenta o billetera digital, ya pueden disponer del dinero desde hoy.

En caso de presentarse rechazos por parte de las entidades financieras, el cobro podrá realizarse de manera presencial en el Banco de la Nación.

La ONPE también informó que quienes eligieron pago presencial, así como los ciudadanos de la cola que asumieron el cargo ese día, podrán retirar la compensación en el Banco de la Nación desde el 29 de abril hasta el 31 de diciembre del presente año.

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