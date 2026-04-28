El presidente de Petroperú, Roger Arévalo, informó este martes que la empresa estatal requiere un financiamiento superior a los 2 mil millones de dólares para asegurar la continuidad del abastecimiento de combustibles en el país. La solicitud fue expuesta ante la prensa tras su participación en la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República.

El pedido se enmarca en la necesidad de contar con recursos que permitan sostener la operatividad de la compañía en el corto plazo. Según lo señalado por la entidad, la medida busca evitar posibles interrupciones en la cadena de suministro energético.

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Roger Arévalo, presidente de Petroperú: El pedido puntual es que se apoye con créditos de capital privado. Ya lo sabe el Ejecutivo, que es más de 2.000 millones de dólares. El público sabe que el gobierno es responsable y lo va a hacer



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Motivos de la solicitud

El titular de Petroperú explicó que el financiamiento requerido provendría de créditos de capital privado. Según precisó, no se trata de un desembolso directo del Tesoro Público, sino de mecanismos financieros externos.

“No lo paga el Estado, lo paga la misma operación de Petroperú que es rentable por sí misma”, aseguró.

En ese sentido, indicó que la operación sería cubierta por la propia dinámica de la empresa. Señaló que la sostenibilidad del pago estaría vinculada al funcionamiento de Petroperú en el tiempo.

Arévalo comentó que el Ejecutivo ya tiene conocimiento del requerimiento financiero planteado por la empresa estatal. Añadió que se espera una evaluación para la posible emisión de un decreto de urgencia que permita acceder a los recursos.

El presidente de Petroperú expresó confianza en que la solicitud sea atendida por las autoridades correspondientes. Indicó que el objetivo es asegurar la disponibilidad de fondos necesarios para mantener las operaciones.

“El pedido puntual es que se apoye con créditos de capital privado. Ya lo sabe el Ejecutivo, que es más de 2.000 millones de dólares. El público sabe que el gobierno es responsable y lo va a hacer”, indicó.

¿Cuál es la situación de Petroperú?

La solicitud de financiamiento se presenta en un escenario de tensiones en el mercado internacional de hidrocarburos. Este contexto ha generado preocupación por posibles impactos en el suministro de crudo a nivel global.

La empresa estatal enfrenta además una situación financiera compleja asociada a altos niveles de endeudamiento. Este panorama está vinculado a inversiones realizadas en proyectos de infraestructura energética.

Uno de los factores mencionados en el análisis de la situación es la construcción de la Nueva Refinería de Talara. El proyecto implicó un incremento significativo en los costos de inversión financiados principalmente mediante préstamos.

En los últimos años, Petroperú ha registrado una reducción en su participación dentro del mercado de combustibles. Este descenso ha sido atribuido a cambios en la dinámica del sector energético nacional.

La empresa sostiene que estos factores forman parte del contexto que explica la necesidad de financiamiento actual. El pedido busca asegurar la estabilidad operativa mientras se evalúan medidas de sostenibilidad a largo plazo.