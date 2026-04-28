La exvicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se pronunció sobre el alza del dólar en medio de la incertidumbre política y electoral. La economista participó este martes en un foro organizado por Diario Gestión y tras su intervención analizó cómo los escenarios de inestabilidad influyen en las decisiones económicas de la población.

En declaraciones a Canal N, Aráoz explicó que, frente a situaciones de riesgo percibido, los agentes económicos tienden a buscar mecanismos de protección. En ese sentido, señaló que la demanda de divisas y activos considerados seguros suele incrementarse cuando existe incertidumbre sobre el rumbo político.

”Ante la incertidumbre la respuesta es la gente va a buscar espacio de refugio, o sea, el dólar, el oro o cualquier cosa que le dé seguridad. Inclusive la sacada de recursos del país, algunos están hablando de eso”, indicó.

La exvicepresidenta señaló que todavía falta tiempo para las elecciones y que el escenario político podría variar en las próximas semanas. Por ello, recomendó prudencia en la toma de decisiones económicas ante la volatilidad del contexto.

Representantes de distintos sectores económicos participaron este martes en evento ¨Perspectivas Económicas¨. Fotos: Julio Reaño/@photo.gec

Relación entre política y economía

La economista explicó que la economía y la política no funcionan de manera separada, ya que las decisiones políticas impactan directamente en el desempeño económico. Según indicó, la inestabilidad institucional ha tenido efectos en el crecimiento del país.

En esa línea, detalló que los cambios constantes en la administración pública han generado dificultades en la prestación de servicios básicos. La expresidenta interina detalló que sectores como salud y saneamiento han mostrado limitaciones en su funcionamiento debido a la rotación de autoridades.

“Todo ese deterioro que hemos tenido político, lo que ha generado es menor crecimiento económico, lo hemos conversado ahora, ha generado que, por ejemplo, eh no se den los servicios adecuados a la población, porque la gente quisiera tener agua y saneamiento, pero cambia ministros de vivienda y saneamiento mensualmente o quisieran tener el servicio de salud adecuado”, indicó.

Asimismo, añadió que este tipo de escenarios también afecta la confianza en la gestión estatal. A su critero, la percepción de debilidad institucional influye en la toma de decisiones de inversión y consumo.

Finalmente, la exministra de Economía advirtió que en periodos electorales suelen surgir propuestas que pueden generar incertidumbre en el mercado. Señaló que algunas declaraciones políticas podrían tener impacto en la confianza económica si no se manejan con claridad.