La Comisión de Defensa Nacional del Congreso, presidida por Karol Paredes Fonseca, aprobó el lunes 27 de abril por unanimidad el dictamen que regula el uso obligatorio y progresivo de cámaras corporales en la Policía Nacional del Perú (PNP). La medida propone modificar el Decreto Legislativo 1267 (Ley de la Policía Nacional) para agregar el artículo 43-A, que dispone incorporar los equipos de manera progresiva con el objetivo de “garantizar la seguridad en el tratamiento de datos personales“.

Objetivos principales

Este nuevo dictamen busca que los policías usen cámaras corporales de manera obligatoria durante sus labores en la calle o en casos que puedan generar dudas, grabando todo desde el inicio hasta el final para tener pruebas confiables. La implementación será gradual, empezando por zonas con más delincuencia, y el Ministerio del Interior se encargará de capacitar a los agentes y mantener los equipos. Así se protege a la gente de posibles abusos y a los policías de quejas falsas, con las grabaciones guardadas de forma segura solo para autoridades cuando sea necesario.

Objetivos clave Descripción resumida Grabar intervenciones Activar cámara al inicio y fin de cada acción policial en vía pública o controvertida

Implementación gradual Priorizar zonas de alta delincuencia con cronograma del Mininter

Acceso restringido Grabaciones solo para Policía, jueces y fiscales en investigaciones

Capacitación y equipo Entrenamiento obligatorio y mantenimiento para buen funcionamiento



Justificación

El argumento principal para la implementación de esta medida es la desconfianza en la institución policial. Según indica el documento, solo el 22% de los peruanos confía en la PNP tomando de referencia un estudio del INEI en 2023. En esa línea, apenas el 40% aprueba la labor de la institución contra la delincuencia según otra encuesta de CPI en 2024. Esto se agrava por denuncias constantes de abuso de autoridad, corrupción y falta de pruebas en casos judiciales.

Asimismo, se tomaron en cuenta experiencias en Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania, donde las cámaras han reducido hasta un 60% las quejas contra policías y el uso excesivo de fuerza. En EE.UU., tras incidentes como Ferguson en 2014, bajaron confrontaciones y mejoraron pruebas judiciales; el Reino Unido las usa desde 2007 para evidencia imparcial; y Alemania las regula por estados, priorizando privacidad. Estos casos respaldan su rol en fortalecer derechos humanos y rendición de cuentas, alineando a la PNP con estándares globales.

El dictamen, aprobado por unanimidad en la Comisión de Defensa Nacional pasará al Pleno del Congreso para su debate y eventual aprobación final. Si se aprueba, el Ministerio del Interior reglamentará protocolos en 90 días, priorizando zonas con alto índice de delincuencia.