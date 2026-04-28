La ministra de Educación, María Esther Cuadros Espinoza, fue citada a la Comisión de Educación del Congreso de la República para responder por la suspensión de la Beca Generación del Bicentenario y detallar las alternativas frente al desfinanciamiento del programa para el período 2026.

Sin embargo, la titular del Ministerio de Educación (Minedu) no acudió a la sesión programada la mañana de este martes, lo que generó cuestionamientos por parte de los parlamentarios.

El grupo de trabajo es presidido por el congresista Segundo Montalvo, quien convocó a la ministra para que explique la situación que afecta a jóvenes beneficiarios del programa.

Minedu alegó falta de tiempo para reprogramar agenda

A través de un oficio emitido por la Secretaría General del Minedu, se informó que la ausencia se debió a la poca anticipación con la que se realizó la invitación.

Según el documento, la citación fue recibida el viernes 24 a las 11:17 p. m., lo que impidió reorganizar las actividades previamente programadas por la titular del sector.

En el comunicado, el ministerio ofreció disculpas y señaló que se remitirá un informe técnico a la comisión para responder los temas relacionados con la convocatoria.

Congresistas cuestionan ausencia y exigen rendición de cuentas

La congresista Kelly Portalatino, integrante de la bancada de Perú Libre, expresó su extrañeza por la inasistencia y solicitó al presidente del Congreso, José María Balcázar, que disponga el cumplimiento de las citaciones por parte de los ministros.

“Nosotros estamos cumpliendo nuestras funciones (...) ellos tienen que rendir cuentas al Estado porque la Beca Generación Bicentenario no tiene financiamiento”, sostuvo la legisladora.

Portalatino también pidió que exista mayor liderazgo en el Ejecutivo para garantizar la rendición de cuentas ante el Parlamento.

“Tiene que haber ese liderazgo para poder ejercer hasta el último día sus funciones de forma cabal y rendir cuentas al Estado porque la población así lo exige”, agregó.

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Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre, tras ausencia de ministros en comisiones: Ellos tienen que rendir cuentas al Estado. Exhortamos al presidente José María Balcázar para que ponga orden. Lamentablemente parece que cada uno es una isla



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Suspensión del programa genera preocupación en estudiantes

La suspensión de la Beca Generación del Bicentenario ha generado preocupación entre los jóvenes beneficiarios debido al desfinanciamiento del Programa Integral de Becas previsto para el año 2026.

El Congreso busca conocer las medidas que adoptará el sector Educación para evitar que los estudiantes afectados pierdan oportunidades de formación académica.

Se espera que el informe técnico anunciado por el ministerio detalle las posibles alternativas de solución.