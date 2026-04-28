El líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, afirmó en conferencia de prensa que su agrupación solicitó al Jurado Nacional de Elecciones la nulidad de un hallazgo vinculado al proceso electoral. Durante su intervención, cuestionó la validez de los resultados y pidió revisar lo ocurrido en distintas mesas de votación.

El dirigente señaló que los pedidos se sustentan en reportes técnicos y observaciones sobre el comportamiento de varias mesas. Según indicó, estos elementos deben ser evaluados por las autoridades electorales para esclarecer el proceso.

#EnVivo



Rafael López Aliaga: Hemos pedido hace varios días al Jurado Nacional de Elecciones que declare la nulidad del hallazgo investigativo número 1



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/duNlwy2OIw — Canal N (@canalN_) April 28, 2026

Observaciones sobre el proceso electoral

López Aliaga mencionó la existencia de diferencias en el comportamiento de votos entre mesas de sufragio. Al respecto, indicó que estos casos forman parte de un análisis que su agrupación viene realizando.

El político explicó que han recopilado información para sustentar sus observaciones ante los entes electorales. Añadió que los hallazgos requieren una revisión detallada.

En su intervención, sostuvo que el tema debe ser atendido por las autoridades correspondientes. Afirmó que se trata de información que debe ser verificada.

“Este patrón ya existe y se ha identificado en el análisis de las mesas”, indicó ante la prensa.

Pedido de nulidad y críticas al JNE

El candidato presidencial afirmó que solicitaron la nulidad del hallazgo investigativo número 1. López Aliaga señaló que el pedido se basa en un informe técnico de una empresa especializada.

También criticó la falta de respuesta del Jurado Nacional de Elecciones ante sus solicitudes. Indicó que no han recibido atención a los pedidos presentados.

“Si hubiera voluntad del Jurado Nacional de Elecciones, del Señor Burneo de velar por la transparencia del proceso. Pero vemos que aquí no hay ninguna voluntad de responder a nada, es como hablar con una pared”, expresó.

Anuncia nuevas medidas

López Aliaga informó que seguirán presentando documentación sobre los hallazgos detectados y continuarán ingresando desde hoy algunos documentos con supuestos hallazgos adicionales.

Por otro lado, no descartó acudir a instancias nacionales e internacionales para sustentar sus denuncias. Indicó que consideran necesario ampliar la revisión del caso.

El dirigente además anunció que evalúan realizar una protesta pacífica en los próximos días. La fecha será difundida por redes sociales como parte de las medidas adoptadas por el partido ante la incertidumbre por el proceso electoral.