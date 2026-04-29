A catorce años de pena privativa fue sentenciado C. J. M. H., luego que fue hallado culpable por realizarle tocamientos indebidos a su hijastra cuando tenía 8 años de edad en la provincia de Sullana.

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El fiscal provincial Frank Malca Roque de la Primera Fiscalía Transitoria obtuvo la medida tras lograr acreditar la responsabilidad penal del sentenciado mediante las pruebas recabadas durante el proceso.

Entre los elementos determinantes destaca el acta de entrevista en Cámara Gesell, donde la víctima ratificó haber sido objeto de tocamientos indebidos por parte de su padrastro.

Tras la valoración de los hechos, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Sullana dictó la condena y ordenó la inmediata ubicación y captura del sentenciado para su internamiento en el establecimiento penitenciario de Piura.

La investigación se inició tras la denuncia interpuesta por la madre de la menor el 8 de octubre de 2023. Según el testimonio de la progenitora, las agresiones ocurrieron en al menos cuatro oportunidades durante un periodo de dos años.

Los hechos habrían comenzado cuando la niña tenía apenas 8 años de edad, prolongándose hasta octubre de 2023, fecha en la que se formuló la denuncia ante las autoridades correspondientes.