Las autoridades incautaron colchones en pésimas condiciones en un prostíbulo ubicado en la carretera Panamerican Norte, en el tramo Sullana-Piura, en la provincia de Sullana.

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La intervención fue realizada en el establecimiento “Cachito de Oro”. Durante la inspección a las 13 habitaciones del local, detectaron colchones sin forro, rotos y en avanzado estado de deterioro. Asimismo, presencia de fluidos corporales y preservativos usados en las superficies de descanso, así como la falta de condiciones sanitarias mínimas para la atención al público.

Ante esta situación, el encargado del local autorizó el retiro y custodia de 13 colchones por parte del personal municipal para su posterior eliminación.

La PNP procedió al control de identidad de las personas presentes en el recinto. Se identificó a tres mujeres mayores de edad (dos de nacionalidad ecuatoriana y una peruana), quienes contaban con su documentación y carnés sanitarios al día. Asimismo, se verificó que los clientes presentes fueran mayores de edad y no registraran requisitorias vigentes.

Por su parte, el área de Fiscalización Municipal otorgó un plazo de 07 días calendario para que la propietaria del establecimiento, regularice su Certificado de Autorización Sanitaria.

El operativo fue dirigido por la fiscal Sara Vidal Coronado y fue efectuado de manera coordinada con personal de la Subgerencia de Control y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Sullana, inspectores sanitarios de la Dirección de Inteligencia Sanitaria (DIRFIS) y la Policía Nacional del Perú.