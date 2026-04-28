El Poder Judicial dispuso que los padres y hermanos de Edita Guerrero Neira sean conducidos de grado o fuerza si no acuden a la audiencia programada para hoy martes 28 de abril, para rendir su manifestación relacionada a su muerte ocurrida el pasado 1 de marzo del 2004.

Con resolución N° 19, emitida el 20 de abril del presente año, el Juzgado Penal Colegiado Supranacional dispuso que se mantienen las órdenes de conducción compulsiva, respecto de los testigos que son los padres de Edita: Eladia Neira de Guerrero, Pedro Guerrero Melendres, así como de sus hermanos Calixto Fredemiro Guerrero Neira y Leodan Guerrero Neira.

También ordenó que en caso de inasistencia injustificada se disponga la conducción compulsiva de Consuelo Zelada Alfaro, Augusto Benjamín Villalta Pulache, José Luís Raygada Mares, Luis Teodocio Larrauri Rojas, Karen Lisseth García Herrera, Jeny Maruccia Purizaca Amaya, Samantha Balua Maticorena Altamirano, Diana Carolina Puescas Antón, Aleyda Marycarmen Sandoval Jaramillo, Ricardo Castro Ramírez, Dra. Doris Nydia Abanto Caballero de Ángeles y el Dr. Juan Humberto Aguilar Quevedo.

La disposición se da luego que en reiteradas oportunidades no se habrían presentado a declarar en el mencionado juicio, pues no fueron encontrados en sus domicilios consignados para ser notificados correctamente, como dispone la ley.

La audiencia se realizará hoy martes 28 de abril a las 4 de la tarde vía google meet.

Recordemos que actualmente, en el Poder Judicial se desarrolla el juicio oral en contra del viudo de Edita Guerrero, Paul Olórtiga Contreras, como presunto autor del delito de lesiones graves por violencia familiar, parricidio o feminicidio.