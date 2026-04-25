Cinco presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Gatilleros del Siete”, fueron detenidos por agentes policiales cuando trataron de escapar por los techos luego de amarrar al encargado de una cochera y pretender robarse dos mototaxis en la provincia de Sullana.

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Los hampones que se hicieron pasar como clientes, llegaron en una mototaxi al local de la calle Pariñas del asentamiento Nueve de Octubre. Dentro, encañonaron al encargado y lo amarraron para tratar de robarse los vehículos.

Pero agentes policiales de la comisaría de Sullana llegaron y lograron atraparlos. Los detenidos son S.S.B. (27), “Loco”; J.I.T. (24), “Tunche”; E.A.G.P. (32), “Pescas”; J.R.S. (20), “Frío” y R.J.S.B. (19), “Rampiño”.

Durante el registro personal y en el lugar, hallaron dos réplicas de armas de fuego y siete municiones ocultas dentro de una mochila. Además, un arma blanca artesanal punzocortante y cuatro celulares, tres de ellos, que fueron arrojados por los sujetos al momento de tratar de huir.