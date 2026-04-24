Un hombre de 68 años, junto a su hijo de 17 años, fueron intervenidos por la Policía debido a que les encontraron 99 envoltorios de pasta básica de cocaína (PBC) que trasladaban en una mototaxi en el asentamiento Jesús María en la ciudad de Sullana.

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Fueron agentes policiales de la comisaría El Obrero que intervinieron al “Cojo” sindicado como presunto integrante de la banda delictiva “Los Repartidores” por la calle San Isidro. Según la Policía, les hallaron la droga que ocultaban entre sus prendas de vestir.

Las autoridades informaron que se dedicaría a la microcomercialización de drogas por dicha jurisdicción. Al estar en flagrancia delictiva, ambos quedaron intervenidos para continuar con las diligencias en coordinación con el representante del Ministerio Público.