En una persecución, agentes del Depincri de Sullana intervinieron a cuatro presuntos integrantes de la banda delincuencial “Los Catires” y les hallaron un arma de fuego, municiones y explosivos en el distrito de Suyo, provincia de Ayabaca.

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La intervención fue realizada en el caserío Santa Cruz cuando los intervenidos se movilizaban en un automóvil color negro por una trocha carrozable y al notar la presencia policial, descendieron y trataron de fugar corriendo, ingresando a una vivienda, pero fueron finalmente reducidos.

Los detenidos son el presunto cabecilla J.L.P.A. (25), “Pantro”, K.A.P.A. (22), J.M.F.M. (29), C.M.P.A. (29). Durante el registro personal, vehicular y domiciliario les hallaron un revólver con serie limada, 76 municiones para arma de fuego de diferente calibre, 13 cartuchos de dinamita con su respectiva mecha y fulminante, un chaleco antibalas, un pasamontaña, 12 celulares y un paquete de tarjetas “Credi Ya” que promocionan préstamo de dinero.

Asimismo les encontraron prendas policiales que son de uso exclusivo de la Policía Nacional del Perú, tales como chalecos policiales de la Unidad de Investigaciones, polos, faena y gorras, procediendo a su incautación junto a un camión.

Todos ellos fueron puestos a disposición de la unidad especializada de la Policía para continuar con las diligencias en coordinación con el representante del Ministerio Público.