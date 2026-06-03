Alejandra Baigorria rompió su silencio sobre las especulaciones que surgieron en torno a su matrimonio con Said Palao. La empresaria fue contundente al explicar las razones por las que decidió seguir adelante con su relación, luego de que el chico reality fuera captado en Argentina acompañado de varias mujeres.

En conversación con el programa de YouTube ‘Sin Más Que Decir’, la rubia enfatizó que las decisiones vinculadas a su matrimonio son personales y no están sujetas a la opinión pública. También se mostró crítica frente a quienes especulan sobre aspectos que no conocen de primera mano.

La empresaria señaló que suele actuar en función de sus convicciones personales y de lo que ha aprendido a lo largo de los años. Por ello, aseguró que las opiniones ajenas no tienen influencia en las decisiones relacionadas con su vida amorosa.

“ Es mi vida y no jod*. Estoy bien, estoy tranquila. Toda la vida he tomado las decisiones en base a mí, nunca se las consulto a nadie, no recibo consejos de nadie. Si la gente me quiere aconsejar, bacán, pero yo soy una persona de que si me he equivocado, me equivoqué, pues, pero he tomado decisiones en base a lo que me dice mi experiencia ”, manifestó.

Además, Baigorria sostuvo que muchas veces las personas opinan sobre relaciones ajenas sin conocer los detalles de lo que realmente ocurre. En ese sentido, destacó que cada pareja enfrenta situaciones particulares que no siempre trascienden al ámbito público.

En esa línea, hizo un llamado a no juzgar las decisiones de otras personas sin conocer a fondo sus circunstancias. Asimismo, sostuvo que equivocarse y optar por dar una nueva oportunidad son situaciones que forman parte de la vida de cualquier ser humano.

La ex chica reality también reflexionó sobre la importancia del perdón y afirmó que todas las personas pueden cometer errores. En ese sentido, cuestionó las críticas hacia decisiones personales por parte de quienes no han atravesado experiencias similares.

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“ Quien no haya tomado decisiones en su vida o quien no se haya equivocado o quien no haya perdonado, que es algo que Dios nos enseña, entonces que tire la primera piedra. Pero es muy fácil criticar, hay que estar en los pantalones y zapatos de la persona ”, sostuvo.

Finalmente, Alejandra Baigorria aseguró que suele convertir los momentos difíciles en una motivación para seguir creciendo. Según explicó, cuando atraviesa situaciones adversas, prefiere enfocar su atención en nuevos retos y proyectos profesionales.

“ Siempre que me pasa algo negativo, yo creo una nueva empresa y es exitosa ”, afirmó.