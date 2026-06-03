El festival Vibra Perú 2026 confirmó la incorporación de A.CHAL a su cartel oficial para las celebraciones por Fiestas Patrias.

El cantante y productor se presentará el próximo 28 de julio en la Costa Verde, como parte de uno de los eventos musicales más importantes del calendario nacional, que reunirá a más de 30 artistas en dos jornadas de espectáculos.

Un regreso a las raíces peruanas

La participación de A.CHAL llega en una etapa clave de su carrera artística.

Recientemente, el músico reflexionó sobre su historia como migrante peruano criado en Queens, Nueva York, y sobre el proceso creativo que lo llevó a reconectarse con los sonidos que marcaron su infancia, entre ellos la cumbia peruana, la chicha y otros géneros populares del país.

Esta nueva etapa ha sido destacada por medios especializados como un momento de reafirmación cultural y exploración artística.

De la escena global al sonido peruano

Reconocido por fusionar géneros como el R&B, el hip hop alternativo, la música electrónica y las influencias latinoamericanas, A.CHAL ha desarrollado una carrera internacional marcada por la experimentación sonora.

En los últimos meses, canciones como Chologante y Pituko han generado conversación entre sus seguidores al incorporar referencias a la identidad peruana y elementos de la cultura popular.

Su propuesta actual incorpora influencias de la cumbia psicodélica, el huayno y la chicha, géneros que ahora ocupan un papel central en su trabajo creativo.

Qué presentará en Vibra Perú 2026

Durante su actuación en la Costa Verde, el artista mostrará en vivo esta nueva propuesta musical que combina sonidos tradicionales peruanos con elementos contemporáneos del pop urbano y la música alternativa.

Según ha adelantado el propio cantante, el espectáculo busca construir una experiencia donde la conexión emocional y cultural tenga la misma importancia que la puesta en escena musical.

La presentación será una de las más esperadas del festival debido al vínculo que A.CHAL ha reforzado recientemente con sus raíces peruanas.

Más de 30 artistas en la fiesta por Fiestas Patrias

Vibra Perú 2026 se realizará los días 28 y 29 de julio en la Costa Verde y ofrecerá dos escenarios, propuestas gastronómicas y actividades para toda la familia.

La organización informó además que todavía quedan dos artistas por anunciar para completar el cartel definitivo de esta edición.

Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Ticketmaster Perú.

¿Quién es A.CHAL?

Nacido en Perú y formado artísticamente en Estados Unidos, A.CHAL ha trabajado con importantes figuras de la industria musical internacional y ha construido una trayectoria de más de una década.

Su carrera se ha caracterizado por la búsqueda constante de nuevas influencias sonoras y por una identidad musical que conecta elementos de la cultura latina con tendencias globales.

Hoy, esa exploración encuentra un nuevo punto de encuentro con el Perú, país que inspira gran parte de su producción reciente.