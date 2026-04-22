En lo que va del 2026, la región Piura registra más de 3,470 casos de neumonía y 61 fallecidos, según el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud (Minsa).

Las muertes por neumonía siguen cobrando más vidas en la región Piura, lo cual se debería a la baja cobertura en la vacunación, según indicó el director de la Dirección Regional de Salud, Joel Olivares, indicando además que el dengue y la leptospirosis también registra un incremento de casos.

De acuerdo con los registros de neumonía del Ministerio de Salud, la situación en el grupo de adultos mayores de 60 años sigue siendo crítica, al sumar 50 fallecidos a causa de esta enfermedad. Le siguen el grupo de 20 a 59 años con 6 decesos, los menores de 5 años con 4, y el rango de 10 a 19 años con un fallecido. Esta data es la registrada hasta la Semana Epidemiológica N° 14, es decir hasta el 11 de abril.

Mientras tanto, los casos suman 3,471, entre probables y confirmados, siendo una cifra que está por encima del 2025 en el mismo periodo. No obstante, 1.020 personas han sido hospitalizadas hasta la fecha por complicaciones en su salud al presentar síntomas de esta enfermedad.

Cabe precisar que así va la lista de muertes por provincias. Huancabamba (1 deceso), Piura (29), Sullana (20), Talara (2), Paita (1), Ayabaca (2), Morropón (2), Sechura (1) y otras muertes.

La situación se torna complicada, por lo que las autoridades de salud se reúnen para tomar las acciones preventivas y evitar más contagios y la muerte de personas inocentes.

El miembro del Colegio Médico de Piura y especialista en Salud Pública, doctor Julio Barrena Dioses, subrayó la importancia fundamental de la higiene. Asimismo, recomendó evitar estornudar frente a otras personas y permanecer en lugares cerrados a fin de no contagiar a los demás. Agregó que los pacientes deben acudir a los centros de salud.