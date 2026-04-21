Nueve meses de prisión preventiva ha solicitado la fiscalía contra cinco personas, entre las que se encuentra el esposo William Seminario Girón, por el crimen de la pediatra Minosska de Jesús Pinto Lazo. El delito que se les imputa es el sicariato agravado.

El pedio lo realizó el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Violencia contra La Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Piura ante el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Piura. La audiencia se realizará este miércoles 22 de abril a las 9:30 a.m.

Según el expediente N° 02350-2026-0-2001-JR-PE-04 a la que Correo tuvo acceso, Luis Alejandro Rojas Guillén sería la persona que disparó y mató a Minosska Pinto; mientras que Junior Francisco Miñán Seminario habría transportado en moto al sicario; Cristian Alberto Sócola Bayona realizó el “marcaje” a la pediatra desde que salió de la clínica Auna; a Sergio Junior Sevillano Gutiérrez se le encontró el arma que habría sido utilizada para matar a Pinto y habría llevado a Talara a los tres antes mencionados y William Eduardo Seminario Girón (esposo de Pinto), por declaración de los co imputados Miñán y Sócola sería la persona que ordenó o encargó el asesinato de su propia esposa.

Precisamente, Junior Miñán Seminario en su declaración mencionó que Luis Rojas Guillén (presunto sicario conocido como el gordo) le dijo: “Al viejo lo había contratado la ex pareja de la chica, ósea su esposo…el gordo le decía que la había matado por infidelidad porque le había puesto los cachos, además por este trabajo habían ofrecido diez mil soles”.

Además, Cristian Sócola Bayona en su declaración afirma que el día 10 de abril del 2026, aproximadamente a las 13:00 horas recibió una llamada por parte de un desconocido, quien le pidió que se traslade hasta el colegio Don Bosco, en el cual iba a salir una chica con uniforme color verde y una mochila color azul de quien debía dar el aviso.

Sócola aseguró que “este encargo” provenía del “Doc”, a quien identifica con el nombre de William Seminario Girón, “habiendo cumplido su cometido y dando la señal para que otras personas la sigan y hagan sus cosas, precisando además que la muerte de la hoy agraviada habría sido por un tema de infidelidad, dato que obtuvo por parte de las personas que le encargaron el seguimiento”.