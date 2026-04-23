Ante la presencia de diversos vecinos, sujetos atacaron a balazos y dejaron heridos a un obrero y a una mujer cuando se trasladaban caminando hacia sus viviendas cerca al estadio Melanio Coloma Calderon en el distrito de Bellavista, provincia de Sullana.

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El ataque se registró la tarde del martes 21 de abril, cuando se dirigían a inmediaciones del recinto deportivo ubicado en el barrio Nuevo Porvenir. Ahí, fueron interceptados por un grupo de sujetos.

Según versiones, uno de ellos descendió y atacó de varios tiros a Edwin Gutiérrez Arellano que le impactaron en las piernas y otras partes del cuerpo. Asimismo, los proyectiles también lograron alcanzar y herir a Treyci Juárez que iba cerca a él. Tras lo ocurrido, los criminales fugaron con rumbo desconocido.

En tanto, amigos de la víctima, junto a vecinos los auxiliaron, subieron a una mototaxi y lo trasladaron al Hospital de Apoyo II-2 donde permanece internado. Mientras la mujer fue llevada al centro de salud y luego al mismo nosocomio. En tanto la Policía del Depincri viene realizando las investigaciones correspondientes.