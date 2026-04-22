Efectivos policiales de Carreteras de Las Lomas en la región Piura, recuperaron una motocicleta, la cual presentaba una requisitoria que había sido hurtada en la ciudad de Huancayo.

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El mediodía del martes 21 de abril, los agentes intervinieron a un hombre que manejaba la motocicleta 1099-9W a la altura del kilómetro 1114 de la carretera Sullana-Puente Internacional. Además fue detenido un hombre que manejaba la moto y que reside en el distrito de Las Lomas.

Según la Policía, el hecho ocurrió el pasado 19 de marzo cuando delincuentes hurtaron la motocicleta que había sido dejada en el frontis de la vivienda en la prolongación Calixto 540 en Huancayo.