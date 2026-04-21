Dos restaurantes que contaban con diversas deficiencias, fueron sancionados por las autoridades en un operativo realizado en la provincia de Sullana.

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Uno de los establecimientos está ubicado en la segunda etapa de la urbanización Jardín, donde hallaron las deficiencias en el área de preparación como la falta de limpieza en el conservador y presencia de óxido en el exterior del congelador de pescados. Ante esto, otorgaron un plazo para subsanar estas observaciones.

Previamente intervinieron otro local en la urbanización Santa Rosa, donde hallaron el uso de aceite reutilizado (quemado) y la presencia de platos despostillados, los cuales fueron retirados de inmediato. Asimismo, lo multaron con el 10% de una UIT debido a que el establecimiento presentaba el certificado de fumigación, desinfección y/o desratización vencida.

El operativo fue realizado por la Fiscalía en Prevención del Delito de Sullana, personal de Control y Fiscalización de la Municipalidad Provincial de Sullana y la Dirección de Regulación y Fiscalización Sanitaria (DIRFIS).