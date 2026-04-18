El Sindicato Único de Trabajadores del Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana pidió la intervención de la Fiscalía, luego que la Contraloría General de la República reveló un incadecuado traslado de los alimentos que afectarían a los pacientes del nosocomio y otras deficiencias.

[PUEDES VER: Sujeto es enviado a prisión tras hallarle municiones y dinamita]

“Solicitamos a la Fiscalía que tome como referencia el informe de Contraloría para que pueda realizar una investigación de oficio sobre lo hallado en el nuevo hospital. Además, no sé por qué se ha contratado a un proveedor sabiendo que nosotros tenemos un servicio de nutrición con más de ocho o nueve nutricionistas y técnicos de enfermería”, señaló dijo el secretario general de dicho gremio, Miguel Corilla.

Mientras el secretario de organización, Luis Yesang pidió que investiguen las presuntas deficiencias en las contrataciones. “El documento de la Contraloría cual indica muchas deficiencias en las contrataciones. Además, manifiesta que hay deficiencias para hacer los procesos de selección. Entonces, significa que no hay personal idóneo para hacer dichos procesos...”, indicó.

Por su parte la secretaria regional Corina Mauricio Maza pidió que se corrijan las observaciones. “Estamos solicitando que con el nuevo director (del hospital), se puedan hacer varias rectificaciones, es decir, en la contratación de personal, colocar a la gente que realmente lo amerite”, dijo la dirigenta.