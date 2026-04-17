El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la provincia de Sullana, dictó siete meses de prisión preventiva a J.D.G.R. debido a que le hallaron 26 cartuchos de armas de fuego sin percutir y dos de dinamita forrados con cinta de embalaje.

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El juzgado declaró fundado el requerimiento fiscal y considera que existen fundados y graves elementos de convicción para vincular al investigado con el presunto delito que se le atribuye, tales como el informe pericial de balística y de estado del material explosivo.

El detenido será investigado por el presunto delito contra la seguridad pública, peligro común, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas de fuego y tenencia de materiales o residuos peligrosos.

Efectivos policiales de la comisaría de Sullana fueron quienes intervinieron al imputado en circunstancias que se encontraba en su vivienda en esta ciudad.