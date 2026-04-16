Mientras conversaba con su familia, un vigilante fue asesinado de más de ocho balazos en su vivienda ubicada en el asentamiento Sánchez Cerro en el sector conocido como “La Selva”, en la provincia de Sullana.

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El crimen ocurrió cerca de las 8 de la noche del miércoles 15 de abril, cuando los criminales llegaron a bordo de una motociclea al frontis de su inmueble de la calle Santa Teresa, donde Francisco Ricardo Lazo Barrientos, de 34 años, se encontraba reunido con sus familiares.

Según versiones de los vecinos, se escucharon más de ocho disparos. La víctima intentó ponerse a salvo e ingresó a su vivienda, pero fue perseguido y rematado en la sala, perdiendo la vida instantáneamente debido a los múltiples balazos.

Se conoció que la víctima que trabajaba como agente de seguridad en una empresa en Lima, había llegado hace unos días a Sullana para sufragar por los comicios electorales. El caso viene siendo investigado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de esta provincia.