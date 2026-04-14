La región Piura reportó un total de 51 fallecimientos y 3,144 contagios (entre probables y confirmados) por neumonía, según el último reporte del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud.

Además, hasta la Semana Epidemiológica N° 13, es decir hasta el 4 de abril, se registró 779 personas que fueron hospitalizadas debido a complicaciones respiratorias graves.

El grupo de adultos mayores registra 41 decesos. Le siguen el rango de 20 a 59 años con 5 fallecimientos, los menores de 5 años con 4 casos, y finalmente el grupo de 10 a 19 años con una víctima.

En su momento, el especialista en Salud Público y miembro del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena, recomendó seguir con la inmunización en los grupos de riesgo: niños, adultos mayores y gestantes; así como el uso de mascarilla para aquellos afectados con problemas respiratorios, lavado de manos y evitar estar en contacto directo con una persona enferma si es un grupo de riesgo.