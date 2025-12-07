La región Piura reporta 9762 casos entre probables y confirmados y 119 personas fallecidas por neumonía en lo que va del año 2025, según las estadísticas del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa).

Piura registra más de 9760 episodios de neumonía, cuya cifra, según la Semana Epidemiológica 48 (hasta el 28 de noviembre) ya sobrepasa la cantidad de enfermos reportados en el 2024, cuya cifra llegó hasta los 7808 casos, sin embargo, en ese año los decesos fueron 135 en toda la región.

El grupo con más casos y decesos en el 2025 es la de los adultos mayores, de 60 años a más, ya que la cantidad de enfermos llega a 3063, con 88 fallecidos. Le sigue la de 20 a 59 años, con 2169 enfermos y 20 muertos. Después sigue el grupo de menor a cinco años, con 2079 enfermos y 6 decesos. También 1462 casos reporta el grupo de 5 a 9 años, con dos víctimas y 989 enfermos. El grupo de 10 a 19 años tiene 3 personas fallecidas.

No obstante, la cifra de personas hospitalizadas desde enero a noviembre de 2025, llegó a 3291, internados en distintos centros de salud y hospitales de la región Piura. Las provincias de Piura, Morropón y Sullana tienen más casos de neumonía.

Ante este panorama, los especialistas y médicos de la región hacen un llamado urgente a la población, sobre todo con las personas más vulnerables que son los niños y adultos mayores, para cumplir con el esquema de vacunación completo como medida de prevención fundamental.

En su momento, el especialista en Salud Público y miembro del Colegio Médico de Piura, Julio Barrena, recomendó seguir con la inmunización en los grupos de riesgo: niños, adultos mayores y gestantes; así como el uso de mascarilla para aquellos afectados con problemas respiratorios, lavado de manos y evitar estar en contacto directo con una persona enferma si es un grupo de riesgo.

Asimismo, los especialistas piden acercarse a los centros de salud si es que presentan síntomas, para evitar complicaciones en su salud.

Cabe indicar que si bien los casos de neumonía irán en descenso conforme vaya incrementando la temperatura, eso implica que también los casos de dengue van a ir subiendo, para ello, solicitan vacunarse contra el dengue, puesto que la cifra de segunda dosis en la región Piura es baja, a pesar de que en la primera dosis llegó a 96 %.

De otro lado, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Piura inició desde el 17 de noviembre la campaña regional “Una decisión de amor, ¡vacúnalos hoy!”, que se desarrollará hasta el 20 de diciembre, para inmunizar a 10000 menores, protegiéndolos contra enfermedades como sarampión, paperas y rubéola mediante la vacuna SPR, aplicada a los 12 y 18 meses; así como contra difteria, tétanos y tosferina a través de la vacuna DPT, aplicada a los 18 meses y a los 4 años.