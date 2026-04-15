El médico Gabriel Raymundo Cabredo Castro fue designado como el nuevo director ejecutivo del Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana en reemplazo de su colega María Janeth Torres Hidalgo que estuvo pocos meses en dicho cargo.

[PUEDES VER: Descubren inadecuado traslado de alimentos para pacientes]

Así lo señala la Resolución Ejecutiva Regional Nº195-2026 emitida por el Gobierno Regional de Piura que designa a Cabredo que asumirá sus funciones de manera oficial en las próximas horas, con el objetivo de liderar la gestión administrativa y asistencial del nosocomio.

Cabe mencionar que hace unos días, la Contraloría General de la República reveló el inadecuado transporte de los alimentos al Hospital II-2, lo que representa un riesgo de contaminación que podría afectar la salud de los pacientes. Además, la Unidad de Nutrición y Dietética presenta deficiencias en la infraestructura, equipamiento y condiciones sanitarias que afectarían la seguridad del personal y la inocuidad de los alimentos.