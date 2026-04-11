La Contraloría General de la República reveló el inadecuado transporte de los alimentos al Hospital de Apoyo II-2 de la provincia de Sullana, lo que representa un riesgo de contaminación que podría afectar la salud de los pacientes. Además, la Unidad de Nutrición y Dietética presenta deficiencias en la infraestructura, equipamiento y condiciones sanitarias que afectarían la seguridad del personal y la inocuidad de los alimentos, entre otras deficiencias.

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Así lo señala el informe Nº 002-2026-OCI/4529-SVC del 01-04-2026 que identificó las situaciones abversas tras la verificación de las condiciones sanitarias, de infraestructura, equipos y bioseguridad de la UPSS (Unidad Productora de Servicio de Salud) de Nutrición y Dietética del nosocomio.

Durante la visita realizada por la comisión de control los días 23, 24 y 26 de marzo de 2026 a las instalaciones de la mencionada UPSS, evidenciaron deficiencias higiénico sanitarias en el transporte y almacenamiento de los alimentos (perecibles y no perecibles).

Según detallaron, se trata de los alimentos expuestos al medio ambiente, personal que transporta los alimentos sin la indumentaria apropiada, alimentos estibados directamente sobre el piso del vehículo y falta de buenas prácticas de manipulación. Además, alimentos estibados directamente sobre el suelo.

Asimismo, constataron que el almacén no cumple con su propósito original, ya que es utilizado para el resguardo de artículos plásticos, descartables, implementos de bioseguridad y detergentes, entre otros. Asimismo, se observó la presencia de objetos personales (mochilas y casacas), rtículos y cajas estibadas directamente sobre el suelo, incumpliendo las normas de almacenamiento.

Además diversos insumos, como sal, aceite y una malla roja se encuentran estibados directamente sobre el suelo. En cuanto a las condiciones de higiene, se detectó una falta de limpieza general en el piso y estantes, donde se hallaron restos de alimentos e insectos muertos.

También observaron que los alimentos a granel carecen de rotulado de identificación y fecha de vencimiento. Además, el azúcar y otros contenedores permanecen estibados directamente sobre el suelo. También detectaron la presencia de moscas.

A la vez que la cámara de productos lácteos no está destinada para el almacenamiento de los productos para los cuales fue implementada y es usado para almacenar verduras y hortalizas. Además, los alimentos en sacos se encuentran sobre el piso y el personal no cuenta con los implementos de bioseguridad.

En tanto, durante una inspección realizada a la UPSS de Nutrición y Dietética del hospital, apreciaron deficiencias relacionadas con la infraestructura, equipos y condiciones sanitarias las cuales fueron recopiladas por la comisión de control.

Al respecto del informe de la Contraloría, el Hospital de Apoyo II-2 señaló a Correo que la dirección ejecutiva ha solicitado a la Administración un informe al respecto. A su vez, el Plan de Acción a la Unidad de Nutrición y Dietética para el levantamiento de las observaciones señaladas por la comisión de control en el plazo más breve.