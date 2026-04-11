Un trabajador de la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) y un mototaxista murieron trágicamente en dos violentos accidentes ocurridos en las ciudades de Piura y Tambogrande.

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Uno de los trágicos hechos se registró la tarde del jueves 9 de abril en el sector San Eduardo del centro poblado Pedregal, distrito de Tambogrande, cuando Yamir Carmen Panta, de 26 años, trabajador de la ONPE, manejaba una motocicleta e iba acompañado por Doris Juárez Quispe, de 54 años.

Por circunstancias que la Policía investiga, el vehículo menor terminó a un lado de la pista y ambos ocupantes terminaron mal heridos e inconscientes. Tras ello, fueron llevados a una clínica de la ciudad de Piura y al establecimiento de salud de Tambogrande.

Lamentablemente Carmen no soportó las graves heridas en la cabeza y otras en el cuerpo y falleció ante el lamento de sus familiares. Mientras que Juárez fue diagnosticada con traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado y policontuso, por lo que permanece internada.

Yamir era natural del caserío de San Miguel de Seren y está siendo velado en el centro poblado del Valle de Los Incas en Tambogrande.

Mientras que cerca de las 6 de la mañana del viernes 10 de abril, un chofer falleció de manera instantánea, luego que la mototaxi de placa 4501-DA y el automóvil de matrícula P1G-538 protagonizaron un fuerte choque en la carretera Panamericana Norte, en el tramo entre Piura-Sullana, a la altura del caserío Las Mercedes, en Piura.

El hecho ocurrió en el kilómetro 1009+300. En el lugar falleció el conductor Carlos Ruiz Sarango, que terminó tendido a un lado de la vía.

Mientras que los ocupantes del automóvil resultaron heridos. Ellos son Josvy Salvador Morales de nacionalidad venezolana y la peruana Clara Mercedes Gómez Alfaro (68), que fueron trasladados al Hospital Santa Rosa de Piura.