A menos de 24 horas para las Elecciones Generales 2026, un total de 1’534,085 electores están habilitados para sufragar en la región Piura. Al respecto, la ONPE informó que el material electoral ya ha sido desplegado en los locales de votación de las ocho provincias de la región.

Este domingo se realizarán las Elecciones Generales 2026 para elegir al presidente de la República, a los integrantes de las cámaras de Diputados y Senadores, y a los representantes ante el Parlamento Andino. Con el fin de garantizar el proceso, el material electoral ya ha sido desplegado hacia las distintas ODPE de la región.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de Castilla registra un total de 380,067 electores. Por su parte, la provincia de Sullana cuenta con 484,333 ciudadanos hábiles para votar, seguida de Piura con 262,363, Morropón con 242,865 y Paita, incluyendo sus distritos, con 164,457."

Para este proceso, la ODPE Castilla administrará 115 locales de votación y 1,296 mesas de sufragio, cuyo despliegue de material electoral ya ha comenzado en distritos clave como Las Lomas y Tambogrande, asegurando que los locales de votación estén operativos desde las primeras horas del día. En total son 13 distritos que acoge esta ODPE.

Mientras que la ODPE Piura contará con 67 locales y 884 mesas en los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre. Por su parte, la ODPE Sullana dispondrá de 175 locales para 1,674 mesas para la jurisdicción de Sullana, Ayabaca y Talara; la ODPE Morropón, con 121 locales y 859 mesas en Morropón y Huancabamba; y finalmente, la ODPE Paita albergará 568 mesas distribuidas en 45 locales en Sechura y Paita.

El jefe de la ODPE Castilla, Juan Carlos Cajusol Bances, explicó que el personal de la ONPE ya ha hecho la posición de los locales que serán utilizados para la jornada electoral, de acuerdo con las coordinaciones con la Dirección Regional de Educación (DRE) Piura.

También informó que, hasta el viernes, el 61.04% de los miembros de mesa ya han sido capacitados. Los seleccionados deberán presentarse en sus locales de votación a las 6:00 a. m. para asegurar el inicio del sufragio a las 7:00 a. m.

Por su parte, jefe de la ODPE Piura, Jorge Luis Calderón Rojas, precisó que el proceso electoral camina con normalidad, cumpliendo los reglamentos para evitar incidencias durante la jornada electoral. Esta sede recibirá a más de 262,363 electores.

“Ya tenemos todo listo y mañana (hoy) se ha coordinado con la policía para el despliegue del material en esta sede. Recordando que tenemos a cargo los distritos de Piura y Veintiséis de Octubre. Desde el miércoles ya tenemos la disponibilidad de los locales de votación (colegios)”, indicó Calderón.

Cabe señalar que los miembros de mesa que no asistan a cumplir su función este domingo 12 de abril será multados.