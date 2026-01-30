En el marco de las Elecciones Generales 2026, la ONPE instaló cinco Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) en la región Piura, como parte de su estrategia de descentralización operativa para la organización de los comicios del 12 de abril de 2026.

Se trata de las ODPE de Piura, Castilla, Sullana, Paita y Morropón, las cuales ya iniciaron funciones en sus respectivas jurisdicciones. Estas oficinas tendrán a su cargo la conducción del proceso electoral que permitirá a la ciudadanía elegir al presidente y vicepresidentes de la República, senadores y diputados, así como a los representantes ante el Parlamento Andino.

Las ODPE, de carácter temporal, cumplen funciones esenciales como el sorteo y capacitación de los miembros de mesa, la determinación de locales y mesas de votación, la distribución del material electoral, la difusión permanente de información electoral a la ciudadanía, entre otros.

Además, coordinan acciones de seguridad con la Policía Nacional del Perú (PNP) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para el resguardo y traslado del material electoral durante la jornada.

Según el Padrón Electoral, en la región Piura participarán aproximadamente 1’534,085 electores. Para ello, se habilitarán 529 locales de votación, donde se instalarán unas 5,281 mesas de sufragio.

En detalle, la ODPE Piura administrará aproximadamente 67 locales de votación, con 884 mesas de sufragio para unos 262,363 electores; la ODPE Castilla contará con 116 locales, 1,296 mesas y alrededor de 380,067 electores; la ODPE Sullana tendrá 179 locales, 1,674 mesas y cerca de 484,333 electores; la ODPE Paita dispondrá de 46 locales, 568 mesas y aproximadamente 164,457 electores; mientras que la ODPE Morropón habilitará 121 locales, 859 mesas y atenderá a unos 242,865 electores.

A nivel nacional, la ONPE habilitó 126 ODPE a través de la Resolución Jefatural N.° 127-2025-JN-ONPE